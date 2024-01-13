Erman Toroğlu'dan çarpıcı Aboubakar iddiası! "Bana gelen habere göre..."
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Vavacars Fatih Karagümrük maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Bana gelen habere göre; takım içinde Aboubakar ve ekibinin büyük sorunları varmış" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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