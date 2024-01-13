Erman Toroğlu Gedson Fernandes'in penaltı beklediği pozisyonu yorumladı!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Vavacars Fatih Karagümrük maçının tartışılan pozisyonlarını yorumladı. Toroğlu, Gedson Fernandes'in yerde kaldığı ve penaltı beklediği pozisyonla ilgili olarak "Dresevic, Gedson'un ayağına arkadan vuruyor. Net penaltı" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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