Erman Toroğlu Beşiktaş - Vavacars Fatih Karagümrük maçının ilk yarısını yorumladı! "Fizik olarak yetersiz"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Vavacars Fatih Karagümrük maçının ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "Beşiktaş fizik olarak iyi değil. Defans tarafını iyi yapıyor ama hücuma çıkarken bir Beşiktaşlı görüyorum" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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