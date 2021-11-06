Erman Toroğlu'dan Beşiktaş'ın yıldızına sert sözler: Sen ne iş yapıyorsun?

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş-Trabzonspor maçının ardından sert açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Rosier, burada ne iş yapıyor ağabey Allah aşkına? Sen önce defans oyuncususun. İşçisin sen, işçi kal." dedi. (BJK spor haberleri)

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