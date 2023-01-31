Erman Toroğlu'dan Beşiktaş'a eleştiri! "Şampiyonluğa giden takım..."
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda Vavacars Fatih Karagümrük'e konuk oldu ve mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde kapattı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, ilk 45 dakikayı değerlendirdi. Toroğlu, "Futbolu doğru oynayan Karagümrük, Beşiktaş golü atmaktan başka bir şey yapamadı. Karagümrük fındık fıstık gibi pozisyona girdi. Şampiyonluğa giden takım bu pozisyonları vermez." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:43
Toroğlu'dan Beşiktaş'a eleştiri! "Şampiyonluğa giden takım..." 31 Ocak 2023 | 12:00
01:21
Şenol Güneş'ten flaş Saiss kararı! 31 Ocak 2023 | 12:00
05:02
Karagümrük-Beşiktaş maçına dair tüm bilgiler! 31 Ocak 2023 | 12:00
00:27
"F.Bahçe maçına kadar kaybetmezse..." 31 Ocak 2023 | 12:00
04:34
Beşiktaş Amir Hadziahmetovic transferini tamamladı! 30 Ocak 2023 | 12:00
00:52
Güneş'e övgü dolu sözler: Beşiktaş'ın çehresi değişti! 28 Ocak 2023 | 12:00
00:14
Erman Toroğlu: Şampiyonluğa oynarken... 27 Ocak 2023 | 12:00
02:13
Toroğlu: Savunma yapan yok! 27 Ocak 2023 | 12:00