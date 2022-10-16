Erman Toroğlu'dan Beşiktaş - Trabzonspor maçı sonrası flaş eleştiri! "Jorge Jesus herkese ders veriyor"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Trabzonspor maçı sonrası önemli değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Jorge Jesus herkese ders veriyor. Ama konuşarak değil, uygulamayı sahada yapıyor. Adam 24 kişiyle oynuyor, sen oynayamıyorsun. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'da da kadro fena değil ama giren çıkan farkediyor. Fenerbahçe'de de kadro geniş ama giren çıkan fark etmiyor" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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