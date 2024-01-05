Erman Toroğlu'dan Beşiktaş sözleri! "Samet Aybaba'ya 5 milyon Euro..."
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı ve ilk yarı 1-1 eşitlikle geçildi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, siyah-beyazlıları değerlendirdi. Toroğlu, "Benim içeriden aldığım bilgiye göre, Samet Aybaba'nın eline her sene 5 milyon Euro civarında bir para verilecekmiş, tamamen altyapı için, tesislerle birlikte. İnşallah tutar." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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