Erman Toroğlu'dan Beşiktaş - Rizespor maçı sonrası N'Koudou'ya övgü

Son dakika Beşiktaş haberleri: A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Süper Lig'de sezonun ilk maçı olan Beşiktaş - Çaykur Rizespor karşılaşmasını Takım Oyunu'nda değerlendirdi. Toroğlu, "Beşiktaş'ın en iyisi N'Koudou'ydu. Sonra Rosier, sonra Atiba, sonra Josef. 4'ü de fizikli oynayan oyuncular." dedi. (BJK spor haberi)

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