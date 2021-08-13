Erman Toroğlu Beşiktaş - Rizespor maçını yorumladı! "Bu Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde..."

Son dakika Beşiktaş haberleri: A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'de 2021/2022 sezonunun açılış haftasında oynanan Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Toroğlu, "Beşiktaş çok iyi değildi ama Rizespor'un da maçı alacak hali yoktu. Bu Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde bir şey yapamaz." dedi. (Bjk spor haberi)

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