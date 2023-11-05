Erman Toroğlu'dan Aboubakar tepkisi!
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, Trendyol 11. haftada Antalyaspor'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından Erman Toroğlu'dan o isim hakkında dikkatçeken ifadeler geldi.
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