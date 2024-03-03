Erman Toroğlu yorumladı! Omar Colley'in kırmızı kartı doğru mu?
Trendyol Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, derbi sonrası Omar Colley - Barış Alper Yılmaz arasındaki pozisyonu değerlendirdi. Toroğlu, "Kırmızı kart doğru." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş Galatasaray haberleri (BJK GS derbi haberi)
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