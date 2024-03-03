Beşiktaş'tan Galatasaray'ın paylaşımına flaş tepki! "Hiç yakışmadı"
Son dakika spor haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Derbi galibiyeti sonrasında sarı-kırmızılı ekip sosyal medya hesaplarından göndermeli videolar paylaştı. Bu paylaşımlara siyah-beyazlı camiadan sert tepkiler geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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