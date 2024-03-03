Erman Toroğlu değerlendirdi! Cenk-Köhn pozisyonu penaltı mı?
Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Bu mücadelede Cenk Tosun, Köhn'ün mücadelesi sonrasında yerde kaldı ve penaltı bekledi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ise pozisyonu yorumladı. İşte detaylar...
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