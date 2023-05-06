Erman Toroğlu yorumladı! Antalyaspor'da Fernando Beşiktaş maçın ikinci sarıyı görmeli miydi?
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Antalyaspor-Beşiktaş maçı sonrası tartışılan pozisyonları değerlendirdi. Toroğlu, "Köpük möpük hikaye, hakemin eli gidecekti 'bunun sarısı var' dedi. Fernando'nun ikinci sarı karttan kırmızı görmesi lazım" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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