Erman Toroğlu Antalyaspor - Beşiktaş maçının ilk yarısını yorumladı!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Antalyaspor-Beşiktaş maçını ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "Maçta Antalya daha iyi mücadele ediyor. Beşiktaş'ta Welinton büyük takım topçusu değil. Geçen haftalardaki Beşiktaş yok. Trabzonspor maçındaki Beşiktaş var" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:16
"Büyük takım topçusu değil!" 06 Mayıs 2023 | 12:00
03:25
İşte Antalyaspor-Beşiktaş maçına dair tüm detaylar! 06 Mayıs 2023 | 12:00
22:28
"F.Bahçe ve G.Saray koalisyon kurdu" 05 Mayıs 2023 | 12:00
02:54
Beşiktaş'ın şampiyonluk umudu! Son 10 maçta... 03 Mayıs 2023 | 12:00
19:14
Güneş'ten sakatlık açıklaması! 02 Mayıs 2023 | 12:00
00:53
Salih Uçan'dan olay açıklama! "G.Saray'ın orta sahası..." 01 Mayıs 2023 | 12:00
01:27
Beşiktaşlı yıldıza büyük övgü! "5 kişilik..." 01 Mayıs 2023 | 12:00
05:13
Emre Kocadağ konuştu 30 Nisan 2023 | 12:00