27 Haziran 2020, Cumartesi
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Erman Toroğlu: Vida'nın pozisyonu kırmızı olmalıydı
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor maçının tartışmalı pozisyonlarını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Toroğlu, mücadelenin 33. dakikasında Vida'nın Milosevic'e yaptığı ve sarı kartla cezalandırıldığı faulde Hırvat stoperin kırmızı kart görmesi gerektiğini söyledi.
27.06.2020
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