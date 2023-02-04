Video Besiktas Videoları Erman Toroğlu Sivasspor-Beşiktaş maçının ilk yarısını değerlendirdi: İyi bir şey yok!

Erman Toroğlu Sivasspor-Beşiktaş maçının ilk yarısını değerlendirdi: İyi bir şey yok!

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, Sivasspor deplasmanına konuk oldu. Mücadelenin ilk yarısı Sivas’ın 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmanın ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu,”Beşiktaş'ın daha bir tepki göstermesi gerekiyordu ilk yarı, o tepkiyi göstermedi. İkinci yarı ne olur merak ediyorum. İlk yarıda Beşiktaş için söyleyebileceğim iyi bir şey yok. Sivas, daha iyi basıyor, daha kontrollü çıkıyor." dedi.

04 Şubat 2023 | 16:59
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:10
Toroğlu'dan flaş Beşiktaş eleştirisi! 04 Şubat 2023 | 12:00
01:18
Emrecan Uzunhan'a 2 Süper Lig ekibi talip! 02 Şubat 2023 | 12:00
00:47
Çarpıcı Beşiktaş sözleri! "Hedeflediği kulvar kalmadı" 01 Şubat 2023 | 12:00
03:55
Borini'nin pozisyonu penaltı mı? Toroğlu yorumladı! 31 Ocak 2023 | 12:00
00:43
Toroğlu'dan Beşiktaş'a eleştiri! "Şampiyonluğa giden takım..." 31 Ocak 2023 | 12:00
01:21
Şenol Güneş'ten flaş Saiss kararı! 31 Ocak 2023 | 12:00
05:02
Karagümrük-Beşiktaş maçına dair tüm bilgiler! 31 Ocak 2023 | 12:00
00:27
"F.Bahçe maçına kadar kaybetmezse..." 31 Ocak 2023 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN