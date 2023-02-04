Erman Toroğlu Sivasspor-Beşiktaş maçının ilk yarısını değerlendirdi: İyi bir şey yok!
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, Sivasspor deplasmanına konuk oldu. Mücadelenin ilk yarısı Sivas’ın 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmanın ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu,”Beşiktaş'ın daha bir tepki göstermesi gerekiyordu ilk yarı, o tepkiyi göstermedi. İkinci yarı ne olur merak ediyorum. İlk yarıda Beşiktaş için söyleyebileceğim iyi bir şey yok. Sivas, daha iyi basıyor, daha kontrollü çıkıyor." dedi.
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