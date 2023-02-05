BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş'e flaş eleştiri! "Ne yaptığının farkında değil"
A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Beşiktaş ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kapsal, "Şenol Güneş'in değişiklikleri A'dan Z'ye yanlış, kendisi de ne yaptığının farkında değil!" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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