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Erman Toroğlu: Penaltının en büyüğü

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Beşiktaş - Alanyaspor maçının ardından tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
06.10.2019

Erman Toroğlu, Reha Kapsal, Zeki Uzundurukan, Serdar Sarıdağ ve Serkan Korkmaz, A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında Beşiktaş - Alanyaspor mücadelesinin tartışmalı pozisyonlarını masaya yatırdı. Alanyaspor'un atağında topun Atiba'nın eline çarptığı pozisyonu değerlendiren tecvrübeli yorumcu Erman Toroğlu, "Atiba'ya sorun eline çarpan topa penaltı der. Penaltının en büyüğü." ifadelerini kullandı.

Toroğlu'ndan penaltı yorumu!

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