Erman Toroğlu Mert Günok'un kırmızı kart pozisyonunu yorumladı!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş kalecisi Mert Günok'un Mauro Icardi ile girdiği pozisyon sonrası gördüğü kırmızı kartı değerlendirdi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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