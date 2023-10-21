Erman Toroğlu: Hatayı onda aramam!
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş dev derbide kozlarını paylaştı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu zorlu mücadelenin ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "Beşiktaş'ın iki stoperi var. Mert 2 pozisyon çıkardı ama sonunda kırmızı kart gördü. Mert o pozisyonda kırmızı kart görüyorsa onda hata bulmam. Mert ne yapsın? Liberoluk yapmak istedi." ifadelerini kullandı.
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