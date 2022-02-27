BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ersin Destanoğlu'na büyük övgü! "Önder Karaveli'nin kaderini çizdi"
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'a konuk oldu ve gol düellosuna sahne olan mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı. A Spor yorumcusu Taner Karaman, karşılaşmayı çarpıcı sözlerle değerlendirdi ve Ersin Destanoğlu'na övgü dolu sözler sarf etti. Karaman, "Beşiktaş'ın net pozisyonlar bulabileceğini hayal etmiyordum. Ersin'in 90+7'deki kurtarışı, Beşiktaş'ın ve Önder Karaveli'nin Beşiktaş kariyerinin çizgisini çizebilecek bir kurtarış oldu. Yönetimin alternatif arayışlarına ara vermesine neden olabilir." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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