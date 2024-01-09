Erman Toroğlu Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçının ilk yarısını yorumladı! "Tribünde olması bile..."
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçının ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "Fernando Santos'un tribüne gelip oturması bile Beşiktaş'a tesir etmiş, bu kadar net. Aynı oyuncular bir hafta önce yan top oynuyorlardı, şimdi çatır çutur giriyorlar" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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