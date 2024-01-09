Erman Toroğlu Beşiktaş'ın teknik direktör görüşmelerinin perde arkasını açıkladı!
Beşiktaş'ta teknik teknik direktörlük koltuğuna birçok adayın arasından Fernando Santos getirildi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, yaşanan sürecin perde arkasını açıkladı. Toroğlu, "Lucescu, başkanla konuşuyor. 'Ben bu takımı ilk dörde sokarım. Kupada da bir şeyler yaparı. O kadar kötü takım değiliz' diyor. Başkan da ümitleniyor. Başkan, Samet Aybaba'yı Bükreş'e yolluyor. O sırada Başkan 15 antrenörle temas halinde. Samet diyor ki, 'Lucescu takım için iyi şeyler söylemiyor. Haklı olduğu yerler de var, Haksız olduğu yerler de var.'. Para mevzusunu da işin içine katıyor. Başkan o esnada Londra'da ve tepesi atıyor. Başkan, Samet'e 'Uçağa atlayıp dön.' diyor. Samet sonra Portekiz'e gidip Santos ile anlaşıp geliyor. Olayın perde arkası bu." dedi. Beşiktaş haberleri
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:36
Toroğlu teknik direktör görüşmelerinin perde arkasını açıkladı! 09 Ocak 2024 | 12:00
00:54
"Tribünde olması bile..." 09 Ocak 2024 | 12:00
03:00
Fernando Santos: Buraya kimse tatile gelemez! 09 Ocak 2024 | 12:00
01:17
Fernando Santos Beşiktaş için İstanbul'a geldi! 08 Ocak 2024 | 12:00
01:36
"Santos için tek soru işareti..." 08 Ocak 2024 | 12:00
01:46
Svensson Beşiktaş'ta! İşte sözleşme süresi 07 Ocak 2024 | 12:00
06:08
Onana ile yollar ayrılıyor! Yeni rotası Fransa 07 Ocak 2024 | 12:00
02:03
Beşiktaş'ta Jonas Svensson sesleri! 06 Ocak 2024 | 12:00