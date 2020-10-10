10 Ekim 2020, Cumartesi

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Erman Toroğlu: Beşiktaş'tan bir şey olmaz

Takım Oyunu programında Beşiktaş'ı değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, flaş sözler sarf etti. Toroğlu, "Eğer Necip 4 maçta sağ bek oynuyorsa Beşiktaş'tan bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.
10.10.2020
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Erman Toroğlu: Beşiktaş'tan bir şey olmaz Erman Toroğlu: Beşiktaş'tan bir şey olmaz 10.10.2020
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