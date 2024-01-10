Beşiktaşlı isme flaş sözler! "Daha dinamik olması lazım"
Son dakika spor haberi: Beşiktaş, yeni teknik direktörlük görevi için Fernando Santos ile anlaştı. Siyah-beyazlıların bu hamlesinden sonra durumu A Spor yorumcusu Reha Kapsal değerlendirdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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