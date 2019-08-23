Erman Toroğlu: "Beşiktaş iyi bir takımdan çok gol yer"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Beşiktaş - Göztepe maçının ilk yarısını değerlendirdi. Siyah-beyazlıların iyi bir takımdan çok gol yiyeceğini söyleyen Toroğlu, Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Toroğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"QUARESMA ARTIK BAZI ŞEYLERİ VEREMİYOR"

"Quaresma'nın oynadığı zamanları da biliyoruz. Son 2 yıldır bir düşün Quaresma'yı. Quaresma artık bazı şeyleri veremiyor. Göze hoş geliyor ama o tarz futbol bitti. Gidip geleceksin. Lens'ten iyi ama Beşiktaş'ta kaç kişi var? Gökhan sağda, Caner solda nasıl? Caner gol attırdı ama defans yönü inanılmaz zayıf. Ya gidiyor Caner, ya gelemiyor. Sağ bek Gökhan da öyle. Orta saha zaten çok hareketli değil."

"Beşiktaş'ın tamamına baktığında, defansta öyle hatalar yaptılar ki, 3 top sekti kaleciye gitti. Akıllı bir santrfor ayağının burnunu, içini, dışını koysa kaleci kımıldayamaz o toplara. Beşiktaş iyi bir takımdan çok gol yer."