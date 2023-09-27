Erman Toroğlu Beşiktaş'ı eleştirdi! "Bunlar güçsüzlüğün belirtisi"
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Adana Demirspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, siyah-beyazlıları eleştirdi. Toroğlu, "Rakip tam takım olsa ve yenilsen neyse ama Adana Demirspor'da neredeyse 1 takım yok. Adana Demirspor canla başla mücadele ediyor ama Beşiktaş'ta aynı mücadele yok. Aboubakar yere düşüyor ve düşerken hep hakeme bakıyor. Bu güçsüzlük belirtisi." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri
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