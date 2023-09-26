BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi'den Jean Onana iddialarına cevap!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşmasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Çebi, Jean Onana'nın transfer süreci çıkan iddialara ilişkin yanıt verdi. İşte açıklamaların tamamı... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
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