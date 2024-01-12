BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rıza Çalımbay: Kırgın değilim ama...
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Rıza Çalımbay, A Spor'a konuk oldu. Transfer Raporu programında soruları yanıtlayan Çalımbay, "Beşiktaşlıyım diye gittim, görevimi yaptım, taşın altına elimi koydum. Giderken de futbolcuma ve taraftarlara teşekkür ettim, bazı arkadaşlara teşekkür etmedim ama ben Beşiktaş'a kırgın değilim." ifadelerini kullandı.
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