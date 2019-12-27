27 Aralık 2019, Cuma
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Erman Toroğlu: Beşiktaş seyircisi Abdullah Avcı ve yönetimden ümitsiz
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Gençlerbirliği maçının ilk yarısını değerlendirdi.
27.12.2019
Beşiktaş taraftarının tepkilerini değerlendiren Toroğlu, "Beşiktaş tepede ama seyircisi ümitsiz. Beşiktaş seyircisi Abdullah Avcı'dan, yönetimden ümitsiz. Yönetimde bir hareket yok fazla. Fenerbahçe maçına bile yönetim gerekli tepkiyi koyamadı. Beşiktaş seyircisi de Abdullah Avcı'yı kabul edemedi." ifaedelerini kullandı.
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