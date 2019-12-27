Beşiktaş'ın gözü Cenk Tosun'da

Beşiktaş, eski golcüsü Cenk Tosun'u kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Everton'ın yeni teknik direktörü Ancelotti milli golcü için olumsuz rapor verirse, siyah beyazlılar kiralama formülünü devreye sokacak.

Devre arasında golcü takviyesi yapmayı planlayan siyah beyazlılar gözünü eski golcüsü Cenk Tosun'a çevirdi.

Bu sezon Premier Lig'de kötü günler geçiren Everton, Marco Silva'nın yerine Carlo Ancelotti'yi getirdi. İngiliz ekibinde bu sezon sadece 8 maçta 328 dakika sahada kalarak 1 gol, 3 asistlik performans sergileyen ve Avrupa şampiyonası öncesi süre alamamaktan yakınan Cenk Tosun için İtalyan çalıştırıcının vereceği karar bekleniyor.

Ancelottı'nin raporuna göre Cenk Tosun'un Everton'daki geleceği netlik kazanacak. İtalyan teknik adamın son oynanan Burnley maçında şans vermediği Cenk Tosun'u kadroda düşünmemesi halinde siyah beyazlılar kiralama formülünü devreye sokacak. Abdullah Avcı'nın da Milli golcüyü kadroda görmek istediği öğrenildi.

Beşiktaş Cenk Tosun'u Everton'a 24 milyon euro bonservis bedeli karşılığında satmıştı.