Erman Toroğlu Beşiktaş - Kayserispor maçını değerlendirdi! "Faturayı Hikmet Karaman'a keserim"

Son dakika Beşiktaş haberleri: A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan ve siyah-beyazlıların 4-2 kazandığı Beşiktaş - Kayserispor maçını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Toroğlu, "Faturayı Hikmet Karaman'a keserim. İstanbul'da 2-1 öndesin ama 3'e gideyim dersen böyle olursun." yorumunu yaptı. (BJK spor haberi)

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