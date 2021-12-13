BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması! "Bir şey olduğunda..."

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş ile beraber büyük başarılar yakalayan Teknik Direktör Şenol Güneş'in ismi tekrar siyah beyazlı ekiple anılıyor. Güneş havaalanında basın görevlilerine açıklamalarda bulundu. Güneş, "Gelişme yok sadece geldim. Herhangi bir şey yok ama olduğu zaman öğrenirsiniz." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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