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Bologna Gary Medel'i istiyor

Serie A ekibi Bologna, Beşiktaş'ın Şilili oyuncusu Gary Medel'i kadrosuna katmak istiyor.
25.08.2019

Siyah beyazlı kulübün kapısını çalan Bologna'nın Medel için 2.5 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. Beşiktaş'ın bu teklifi kabul etmeye çok yakın olduğu ifade edildi.

Bologna kulübünün 2 hafta önce 10 milyon euro'ya Fİorentına'ya sattığı Erick Pulgar'ın boşluğunu Medel ile doldurmayı planladığı vurgulandı.

Beşiktaş'ın, 2017'de Inter'den 2.5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Medel, geride kalan 2 sezonda siyah beyazlı takımla çıktığı 77 maçta 1 gol attı, 2 asist yaptı. 32 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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