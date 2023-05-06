Antalyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? | Antalyaspor Beşiktaş CANLI İZLE
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu maçı kazanarak zirve yarışından kopmak istemiyor. Konuk takım ise çıkış yakalama peşinde... Peki; Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? Karşılaşma öncesi A Spor muhabiri Sercan Dikme son detayları aktardı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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