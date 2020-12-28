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Emre Bol'dan Necip Uysal yorumu "Gelmiş geçmiş en..."

A Spor yorumcusu Emre Bol, Sabah Sporu programında önemli değerlendirmelerde bulundu. Beşiktaş'ın deneyimli oyuncusu Necip Uysal hakkında konuşan Bol, "Tarihin en istikrarlı oyuncusu" ifadelerini kullandı.
28.12.2020
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