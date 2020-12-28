Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Takıma 1-2 oyuncu transfer etmek istiyoruz

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. "Şu anda beklediğimiz ve istediğimiz pozisyona geldik" diyen Yalçın, "Takıma 1-2 oyuncu transfer etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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