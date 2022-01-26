Emre Belözoğlu gözünü Salih Uçan'a dikti! İşte sunulan teklif...
Beşiktaş'ta Salih Uçan belirsizliği sürmeye devam ediyor. TSiyah-beyazlılarda yaşanan son gelişmeleri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Başakşehir, Salih Uçan'ı kiralamak istiyor. Beşiktaş kararı oyuncuya bıraktı, Salih düşünmek için süre istedi. " ifadelerinde bulundu. (BJK spor haberleri)
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