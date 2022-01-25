Canlı yayında açıkladı! Beşiktaş'ta Michy Batshuayi yerine transfer yapılacak mı?
A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, Sabah Sporu programında Beşiktaş'ın transfer gündemine dair son durumu aktardı. Şahinoğlu, "Beşiktaş yönetimiyle görüştüm. Yönetimin dış transfer için şu an bir hamlesi yok. Batshuayi'nin yerine bir futbolcunun alınması durumu yok" ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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