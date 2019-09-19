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Abdullah Avcı Avrupa'da yeni sayfa açmak istiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Avrupa'da yeni sayfa açmak istiyor. Medipol Başakşehir ile Süper Lig'deki başarılı performansı ile şampiyonluk yarışında olan Avcı, Avrupa kupalarında ise istediği başarıyı yakalayamadı. Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir'i ilk kez Avrupa kupalarına taşırken, turuncu lacivertli ekip beklenen sonuçları alamadı.
19.09.2019

Başakşehir ile UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve bu organizasyonun elemelerinde mücadele eden Abdullah Avcı, takımını uluslararası organizasyonlarda 18 maça çıkardı. Avcı, turuncu lacivertli takımının başında Avrupa kupalarında çıktığı 18 maçta sadece 3 kez galibiyet sevinci yaşayabildi. Avcı'nın öğrencileri, galibiyet çıkaramadığı 15 karşılaşmada 7 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.

Abdullah Avcı, Avrupa kupalarında çıktığı son 4 maçta toparlandı.

Kariyerinde ilk 7 Avrupa Kupası müsabakasında galibiyet yaşayamayan Avcı, bu alandaki tecrübesi arttıkça daha iyi performans sergiledi. İlk 14 avrupa maçında sadece 1 galibiyet gören tecrübeli teknik adam, son 4 maçında 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi aldı.

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