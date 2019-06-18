18 Haziran 2019, Salı
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Beşiktaş'a Hırvat sol bek
Beşiktaş'tan flaş transfer gelişmesi... Siyah beyazlılar, Ivan Striinic'i transfer gündemine aldı! Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş, AC Milan forması giyen Ivan Strinic'i transfer gündemine aldı.
18.06.2019
Siyah beyazlılar, Ivan Striinic'i transfer gündemine aldı! Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş, AC Milan forması giyen Ivan Strinic'i transfer gündemine aldı.
31 yaşındaki Hırvat sol bek oyuncunun Milan ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyor.
Tecrübeli oyuncu daha önce Hajduk Split, Dnipro, Napoli, Smapdoria formaları da giymişti.
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