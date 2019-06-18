Beşiktaş'a Hırvat sol bek

Beşiktaş'tan flaş transfer gelişmesi... Siyah beyazlılar, Ivan Striinic'i transfer gündemine aldı! Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş, AC Milan forması giyen Ivan Strinic'i transfer gündemine aldı.

Siyah beyazlılar, Ivan Striinic'i transfer gündemine aldı! Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş, AC Milan forması giyen Ivan Strinic'i transfer gündemine aldı.

31 yaşındaki Hırvat sol bek oyuncunun Milan ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyor.

Tecrübeli oyuncu daha önce Hajduk Split, Dnipro, Napoli, Smapdoria formaları da giymişti.