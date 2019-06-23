23 Haziran 2019, Pazar
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Dorukhan için flaş teklif!
A Spor yorumcusu Ender Alkan, Transfer Raporu programında Beşiktaş'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Alkan, "Milan, Dorukhan Toköz için 11 milyon Euro artı 3 milyon Euro başarı bonusu teklif etmiş." ifadelerini kullandı.
23.06.2019
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