Beşiktaş'tan Khedira harekatı | Video haber

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor. Atiba'nın artık yaşlanması, Dorukhan ve Medel'in ise isimlerinin transfer söylentilerine konu olması, siyah beyazlıları bu bölge için transfer arayışına soktu. Beşiktaş'tan Khedira harekatı! Alman futbolcu, İstanbul'a gelmeye sıcak bakıyor.