19 Ocak 2020, Pazar

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Dolmabahçe'de kritik mücadele

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında lider Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
19.01.2020

Sezonun ilk maçında Sivas deplasmanından 3-0 mağlubiyetle dönen teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, ilk yarıyı 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi sonrası topladığı 30 puanla 5. sırada bitirdi.

Teknik direktörlüğünü Rıza Çalımbay'ın yaptığı Sivasspor ise 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu topladığı 37 puanla ilk devreyi lider kapattı.

Ruiz cezalı, Lens ve Dorukhan sakat

Süper Lig'de iki maçlık mağlubiyetin ardından Gençlerbirliği'ni yenerek devre arasına giren siyah-beyazlılarda Victor Ruiz sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta ayrıca sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ile Jeremain Lens de Sivasspor maçında yer alamayacak.

Sarı kart ceza sınırında 5 oyuncu

Beşiktaş'ta Demir Grup Sivasspor maçı öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Burak Yılmaz, Umut Nayir, Gökhan Gönül, Necip Uysal ve Muhammed Elneny, sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Göztepe ile deplasmanda oynanacak mücadelede görev yapamayacak.

Ligde 5 maçtır gol yiyor

Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 maçta kalesini gole kapatamadı.

Siyah-beyazlı ekip söz konusu 5 karşılaşmada Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği karşısında kalesinde toplam 9 gol gördü.

Beşiktaş ile Sivasspor 28. randevuda Beşiktaş ile Sivasspor 28. randevuda 19.01.2020
Dolmabahçe'de kritik mücadele Dolmabahçe'de kritik mücadele 19.01.2020
Beşiktaş'ta Hasic krizi sürüyor Beşiktaş'ta Hasic krizi sürüyor 18.01.2020
Serdar Sarıdağ: Abdullah Avcı Guilherme'yi istemedi Serdar Sarıdağ: Abdullah Avcı Guilherme'yi istemedi 18.01.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
N'Koudou'ya yapılan faul net kırmızı kart "N'Koudou'ya yapılan faul net kırmızı kart" 17.01.2020
Erzurumspor Beşiktaş maçına hazır Erzurumspor Beşiktaş maçına hazır 15.01.2020
Ahmet Nur Çebi'den flaş Guilherme açıklaması Ahmet Nur Çebi'den flaş Guilherme açıklaması 15.01.2020
Victor Ruiz: İlk maçlarda hocamızı anlamadık Victor Ruiz: İlk maçlarda hocamızı anlamadık 14.01.2020
Beşiktaş'ta Lens sakatlandı Beşiktaş'ta Lens sakatlandı 14.01.2020
Serdar Sarıdağ: Atiba ve Boyd için Beşiktaş'a teklif geldi Serdar Sarıdağ: "Atiba ve Boyd için Beşiktaş'a teklif geldi" 13.01.2020
Oğuzhan Özyakup için Sergen Yalçın devrede Oğuzhan Özyakup için Sergen Yalçın devrede 13.01.2020
Guilherme Beşiktaş'ta Guilherme Beşiktaş'ta 13.01.2020
Beşiktaş'tan limit açıklaması Beşiktaş'tan limit açıklaması 12.01.2020
Adil Gevrek'ten Guilherme açıklaması! Adil Gevrek'ten Guilherme açıklaması! 11.01.2020
Sergen Yalçın'dan Guilherme sözleri! Sergen Yalçın'dan Guilherme sözleri! 11.01.2020
Tahkim'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ret Tahkim'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ret 11.01.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Lukas Podolski Antalya'ya geldi! Karşılamada ilginç detay
Vedat Muriç için olay sözler! "Bu tür kaçışları sevmem"
Galatasaray'da orta sahaya dinamo! Transferde dünya yıldızı...
Çağlar Söyüncü sezon sonu dünya devine gidiyor! İşte yeni takımı...
Ersun Yanal'dan flaş Vedat Muriç açıklaması!
Ersun Yanal'dan flaş tercih! İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK 11'i
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör