Dolmabahçe'de kritik mücadele
Sezonun ilk maçında Sivas deplasmanından 3-0 mağlubiyetle dönen teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, ilk yarıyı 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi sonrası topladığı 30 puanla 5. sırada bitirdi.
Teknik direktörlüğünü Rıza Çalımbay'ın yaptığı Sivasspor ise 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu topladığı 37 puanla ilk devreyi lider kapattı.
Ruiz cezalı, Lens ve Dorukhan sakat
Süper Lig'de iki maçlık mağlubiyetin ardından Gençlerbirliği'ni yenerek devre arasına giren siyah-beyazlılarda Victor Ruiz sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta ayrıca sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ile Jeremain Lens de Sivasspor maçında yer alamayacak.
Sarı kart ceza sınırında 5 oyuncu
Beşiktaş'ta Demir Grup Sivasspor maçı öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Burak Yılmaz, Umut Nayir, Gökhan Gönül, Necip Uysal ve Muhammed Elneny, sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Göztepe ile deplasmanda oynanacak mücadelede görev yapamayacak.
Ligde 5 maçtır gol yiyor
Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 maçta kalesini gole kapatamadı.
Siyah-beyazlı ekip söz konusu 5 karşılaşmada Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği karşısında kalesinde toplam 9 gol gördü.
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