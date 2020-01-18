18 Ocak 2020, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Beşiktaş'ta Hasic krizi sürüyor

Beşiktaş'ta Ajdin Hasic krizi sürüyor. siyah beyazlı yönetim 18 yaşındaki futbolcu ile yaşanan imza parası sorununu çözüme kavuşturmak için harekete geçti.
18.01.2020

Eski yönetimin 2 milyon Euro imza parası üzerinden yaptığı sözleşmeyi revize etmek isteyen Beşiktaş yönetimi, Hasic'in menajerine son teklifini sundu.

31 Ocak'a kadar kontratta belirtilen maddeyi çözüme kavuşturması gereken Beşiktaş'ın 18 yaşındaki Boşnak futbolcu için "700 bin Euro verelim, bunu da gelecek yıl ödeyelim" dediği ifade edildi.

Eğer sorun çözülmezse Beşiktaş, Ajdin Hasic'ten vazgeçecek.

Öte yandan teknik direktör Abdullah Avcı'nın 18 yaşındaki Boşnak futbolcu için olumlu rapor verdiği ve antrenmanlardaki performansından son derece memnun kaldığı belirtildi.

Beşiktaş'ta Hasic krizi sürüyor Beşiktaş'ta Hasic krizi sürüyor 18.01.2020
Serdar Sarıdağ: Abdullah Avcı Guilherme'yi istemedi Serdar Sarıdağ: Abdullah Avcı Guilherme'yi istemedi 18.01.2020
N'Koudou'ya yapılan faul net kırmızı kart "N'Koudou'ya yapılan faul net kırmızı kart" 17.01.2020
Erzurumspor Beşiktaş maçına hazır Erzurumspor Beşiktaş maçına hazır 15.01.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Ahmet Nur Çebi'den flaş Guilherme açıklaması Ahmet Nur Çebi'den flaş Guilherme açıklaması 15.01.2020
Victor Ruiz: İlk maçlarda hocamızı anlamadık Victor Ruiz: İlk maçlarda hocamızı anlamadık 14.01.2020
Beşiktaş'ta Lens sakatlandı Beşiktaş'ta Lens sakatlandı 14.01.2020
Serdar Sarıdağ: Atiba ve Boyd için Beşiktaş'a teklif geldi Serdar Sarıdağ: "Atiba ve Boyd için Beşiktaş'a teklif geldi" 13.01.2020
Oğuzhan Özyakup için Sergen Yalçın devrede Oğuzhan Özyakup için Sergen Yalçın devrede 13.01.2020
Guilherme Beşiktaş'ta Guilherme Beşiktaş'ta 13.01.2020
Beşiktaş'tan limit açıklaması Beşiktaş'tan limit açıklaması 12.01.2020
Adil Gevrek'ten Guilherme açıklaması! Adil Gevrek'ten Guilherme açıklaması! 11.01.2020
Sergen Yalçın'dan Guilherme sözleri! Sergen Yalçın'dan Guilherme sözleri! 11.01.2020
Tahkim'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ret Tahkim'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ret 11.01.2020
Adil Gevrek: Beşiktaş'a yakıştıramadım Adil Gevrek: Beşiktaş'a yakıştıramadım 11.01.2020
Guilherme Beşiktaş'ta Guilherme Beşiktaş'ta 10.01.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den Beşiktaşlıları kızdıracak transfer! İmza an meselesi
Galatasaray'dan sürpriz transfer! Belhanda'nın yerine gelecek
Yıldız golcüden Beşiktaş'a flaş çağrı! ''Beni alın''
Yıldız futbolcudan Fenerbahçe itirafı! "İki defa görüştük"
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Taraftarın gözdesi takımdan gönderiliyor
İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK 11'i! Deniz Türüç'ün yerine...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör