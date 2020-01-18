18 Ocak 2020, Cumartesi
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Beşiktaş'ta Hasic krizi sürüyor
Beşiktaş'ta Ajdin Hasic krizi sürüyor. siyah beyazlı yönetim 18 yaşındaki futbolcu ile yaşanan imza parası sorununu çözüme kavuşturmak için harekete geçti.
18.01.2020
Eski yönetimin 2 milyon Euro imza parası üzerinden yaptığı sözleşmeyi revize etmek isteyen Beşiktaş yönetimi, Hasic'in menajerine son teklifini sundu.
31 Ocak'a kadar kontratta belirtilen maddeyi çözüme kavuşturması gereken Beşiktaş'ın 18 yaşındaki Boşnak futbolcu için "700 bin Euro verelim, bunu da gelecek yıl ödeyelim" dediği ifade edildi.
Eğer sorun çözülmezse Beşiktaş, Ajdin Hasic'ten vazgeçecek.
Öte yandan teknik direktör Abdullah Avcı'nın 18 yaşındaki Boşnak futbolcu için olumlu rapor verdiği ve antrenmanlardaki performansından son derece memnun kaldığı belirtildi.
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