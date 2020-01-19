Beşiktaş ile Sivasspor 28. randevuda
Beşiktaş'ın 37 golüne, Sivasspor 31 golle yanıt verdi.
Sezonun ilk yarısında Sivas'ta yapılan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Beşiktaş'ın evindeki maçlar
Taraflar arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından eşitlik bulunuyor.
Beşiktaş, 12'si İstanbul'da, biri Ankara'da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 13 lig maçında Sivasspor'u 5 kez yenerken, aynı sayıda karşılaşmadan mağlup ayrıldı. İki takım arasında 3 müsabaka da berabere bitti.
Siyah-beyazlı ekip, ev sahipliğindeki maçlarda 21 gol atarken, kalesinde 16 gol gördü.
Geçen sezon İstanbul'daki maçı konuk takım 2-1 kazandı.
Golsüz maç yok
Taraflar arasındaki 27 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi.
Geride kalan maçlarda Beşiktaş 6, Sivasspor 5 kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.
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