Diaby'e Visca rolü
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni transfer Abdoulay Diaby'i hücum hattının her bölgesinde kullanmayı planlıyor.
BAŞAKŞEHİR DÖNEMİNDE EDİN VİSCA'YI HÜCUM ORGANİZASYONLARININ EN ÖNEMLİ İSMİ OLARAK KULLANAN ABDULLAH AVCI, MALİLİ YILDIZ DİABY'YE DE AYNI GÖREVLERİ YÜKLEYECEK.
Her iki kanadın yanı sıra santrfor pozisyonunda görev yapabildiği için tercih edilen Diaby'nin, Club Brugge'deki performansına ulaşması durumunda siyah-beyazlı takıma büyük katkı vereceğine inanılıyor.
Bir yıl kiralanan ve 5 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan yetenekli futbolcuyu, hücum bölgesinin her yerinde kullanacak olan Abdullah Avcı'nın, diğer oyuncuların üzerindeki yükü de azaltmayı hedeflediği aktarıldı.
Diaby takviyesiyle hem Quaresma'nın boşluğunu doldurmak hem de Burak Yılmaz'a alternatif oluşturmak isteyen Beşiktaş teknik ekibi, gol yollarında aksama yaşanması durumunda devre arasında forvet Transferi için yeniden düğmeye basacak.
Transferleri tamamen Abdullah Avcı'nın oyun sistemine göre yapan yönetimin, Diaby'nin çok yönlü olması nedeniyle son anda Okaka hamlesinden vazgeçtiği ifade edildi.
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