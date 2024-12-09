Cenk Tosun'dan Beşiktaş taraftarına tepki: Karşılığı bu olmamalıydı
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde siyah beyazlı taraftarlar Cenk Tosun'u protesto etti. Maç öncesi ısınmada ve maça girdiği anda ıslıklar ve tezahuratlar ile tepki gösteren taraftarlara Tosun'un cevabı gündemi sarstı. İşte maç sonrası A Spor muhabiri Kartal Yiğit'e yaptığı açıklamalar...
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