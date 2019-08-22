22 Ağustos 2019, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Beşiktaş Kevin N'Koudou transferini bu video ile duyurdu

Beşiktaş 2019-20 sezonunun 6. transferini resmen açıkladı. Kartal, Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dan transfer ettiği Georges-Kevin N'Koudou ile anlaşma sağladı.
22.08.2019

Beşiktaş, Georges-Kevin N'Koudou transferini resmen açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Tottenham kulübünden transfer edilen Georges-Kevin N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız oyuncumuza hoş geldin der, başarılar dileriz."

TRANSFER BEDELİ VE AYRINTILAR...

Siyah beyazlılar bu transfer için İngiliz ekibine 3 taksitte 3+1 milyon euro bonservis ödeyecek. N'Koudou'nun bir sonraki satışından Tottenham, yüzde 50 pay alacak.

Orhan Ak Beşiktaş'tan istifa etti Orhan Ak Beşiktaş'tan istifa etti 22.08.2019
Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi 21.08.2019
Volkan Babacan Kartal oluyor Volkan Babacan Kartal oluyor 20.08.2019
Beşiktaş Konoplyanka ile anlaştı Beşiktaş Konoplyanka ile anlaştı 20.08.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Kartal sezona kötü başladı Kartal sezona kötü başladı 18.08.2019
Abdullah Avcı'dan sistem yorumu Abdullah Avcı'dan sistem yorumu 18.08.2019
Ziya'nın Boyd'a müdahalesi penaltı mı? Toroğlu yorumladı Ziya'nın Boyd'a müdahalesi penaltı mı? Toroğlu yorumladı 18.08.2019
Erman Toroğlu'ndan kırmızı kart yorumu Erman Toroğlu'ndan kırmızı kart yorumu 17.08.2019
Sivas'ta korkutan anlar! Ambulansla hastaneye kaldırıldı Sivas'ta korkutan anlar! Ambulansla hastaneye kaldırıldı 17.08.2019
Beşiktaş'ta Vida'ya talip var Beşiktaş'ta Vida'ya talip var 17.08.2019
Beşiktaş'ın ligdeki rekorları Beşiktaş'ın ligdeki rekorları 17.08.2019
Beşiktaş ile Sivasspor 27. randevuda Beşiktaş ile Sivasspor 27. randevuda 17.08.2019
Kartal sezona Sivas'ta başlıyor Kartal sezona Sivas'ta başlıyor 17.08.2019
Beşiktaş'ta sol kanat arayışları Beşiktaş'ta sol kanat arayışları 15.08.2019
Süleyman Seba unutulmadı Süleyman Seba unutulmadı 14.08.2019
Beşiktaş Sivasspor maçına hazırlanıyor Beşiktaş Sivasspor maçına hazırlanıyor 14.08.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

İşte Trabzonspor'un AEK maçı 11'i
Beşiktaş'ın yeni transferi "Fenerbahçe oley" tezahüratıyla karşılandı
Beşiktaş'a transferde kötü haber!
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
Fenerbahçe transferde atağa kalktı! İşte resmi teklif...
Galatasaray'a Diagne'den kötü haber
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör