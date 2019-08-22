Beşiktaş Kevin N'Koudou transferini bu video ile duyurdu

Beşiktaş 2019-20 sezonunun 6. transferini resmen açıkladı. Kartal, Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dan transfer ettiği Georges-Kevin N'Koudou ile anlaşma sağladı.

Beşiktaş, Georges-Kevin N'Koudou transferini resmen açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Tottenham kulübünden transfer edilen Georges-Kevin N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız oyuncumuza hoş geldin der, başarılar dileriz."

TRANSFER BEDELİ VE AYRINTILAR...

Siyah beyazlılar bu transfer için İngiliz ekibine 3 taksitte 3+1 milyon euro bonservis ödeyecek. N'Koudou'nun bir sonraki satışından Tottenham, yüzde 50 pay alacak.