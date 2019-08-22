22 Ağustos 2019, Perşembe
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Beşiktaş Kevin N'Koudou transferini bu video ile duyurdu
Beşiktaş 2019-20 sezonunun 6. transferini resmen açıkladı. Kartal, Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dan transfer ettiği Georges-Kevin N'Koudou ile anlaşma sağladı.
22.08.2019
Beşiktaş, Georges-Kevin N'Koudou transferini resmen açıkladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Tottenham kulübünden transfer edilen Georges-Kevin N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız oyuncumuza hoş geldin der, başarılar dileriz."
TRANSFER BEDELİ VE AYRINTILAR...
Siyah beyazlılar bu transfer için İngiliz ekibine 3 taksitte 3+1 milyon euro bonservis ödeyecek. N'Koudou'nun bir sonraki satışından Tottenham, yüzde 50 pay alacak.
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